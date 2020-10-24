وزير الخارجية الأثيوبي للسفير الأمريكي: التحريض على حرب مع مصر أمر لا يتفق مع قواعد القانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية على “فيسبوك” استدعاء السفير الأميركي لاستيضاح تصريحات الرئيس ترمب حول سد النهضة.

وأكد وزير الخارجية الأثيوبي أن التصريح حول سد النهضة وعملية التفاوض “مضلل وخاطئ” لأن السد لا يوقف تدفق مياه النيل.

وأضاف أن “التحريض على الحرب بين أثيوبيا ومصر من رئيس أميركي حالي لا يعكس الشراكة الطويلة الأمد والتحالف الاستراتيجي بين أثيوبيا والولايات المتحدة وليس مقبولا في القانون الدولي”.

وابلغ وزير الخارجية السفير الأميركي بأن “أثيوبيا لم ولن تستسلم للتهديدات المتعلقة بسيادتها وستلتزم بمواصلة المفاوضات الثلاثية في إطار الاتحاد الإفريقي”.