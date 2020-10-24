“الاتحاد السعودي” لكرة القدم تعلن أسماء الأندية الفائزة بجائزتها

أعلنت لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأندية الفائزة بالنسخة الثانية من جائزة المسؤولية الاجتماعية للأندية للموسم الرياضي 2019-2020م التي أطلقتها مطلع الموسم الماضي.

وجاء إعلان الفائزين على هامش لقاء المسؤولية الاجتماعية الذي أقامته اللجنة بحضور ممثلي المسؤولية الاجتماعية في الأندية المحترفة الذي أقيم في القاعة الرئيسية بمقر الاتحاد السعودي بالرياض.

وفازت أندية الهلال والخليج والفيصلي تواليًا بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط منافسة مع 17 ناديًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين.

وتُوّج نادي الهلال بجائزة المركز الأول التي تبلغ قيمتها 150 ألف ريال عن مبادرته (العناية بلاعبي دوري الأحياء لكرة القدم)، والتي تمت في 13 مدينة بالشراكة مع رابطة دوري الأحياء بالاتحاد السعودي للرياضة للجميع، حيث أسهم النادي في توفير 210 حقائب إسعافية، واستقطاب 5292 متطوعًا متخصصًا في مجالات طبية وإسعافية لحضور جميع المباريات، وتقديم الدعم الطبي اللازم لخدمة 4000 لاعبًا من لاعبي دوري الأحياء، وتمكينهم من ممارسة كرة القدم في جو آمن وصحي تماشيًا مع أهداف الرؤية لزيادة عدد الممارسين للرياضة.

وحقق نادي الخليج جائزة المركز الثاني وقيمتها 100 ألف ريال عن مبادرته (فصول المستقبل) التي تهدف إلى تجهيز 6 فصول خاصة بالموهوبين في مدينة سيهات ذات مواصفات متميزة من حيث البنية التحتية وأساليب التعليم والتقنيات الذكية الحديثة، وتمت عبر مجموعة من الشراكات المختلفة، وتؤسس هذه المبادرة لبيئة نموذجية للطلاب الموهوبين الذين يُعدّون إحدى ركائز الاستثمار الأمثل في الوطن، واستفاد من هذه الفصول حتى الآن 120 طالبا وطالبة من أبناء المنطقة الموهوبين.

وجاء تحقيق نادي الفيصلي لجائزة المركز الثالث وقيمتها 50 ألف ريال عن مبادرته (قدرات)، المتمثلة في احتضان مجموعة من البراعم والناشئين في النادي، وتطويرهم عبر أكثر من 15 برنامجًا متنوعًا في المجالات التعليمية والثقافية والتقنية والترفيهية والاجتماعية خلال الموسم الرياضي، حيث التحق بهذه المبادرة 65 فردًا ضمن نطاق الفئة العمرية المحددة، ونتج عنها إقامة بعض المعارض الخاصة بالمنتمين للمبادرة، واكتشاف 22 موهبة في مجالات مختلفة، وكذلك المشاركة في مجموعة من الأنشطة التطوعية المقامة في المنطقة.

ووقعت اللجنة على هامش لقائها مع الأندية اتفاقية شراكة مجتمعية مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة لخدمة ذوي الإعاقة في جميع مجالات كرة القدم، حيث مثّل اللجنة رئيسها نزيه النصر، ومثّل الجمعية مدير الإعلام والعلاقات ماجد الفهمي، كما عقدت اللجنة لقاءً مفتوحًا وورشة عمل مع ممثلي المسؤولية الاجتماعية في الأندية المحترفة، تم خلاله مناقشة الأندية عن أهداف المستقبل وأبرز المعوّقات التي واجهتهم، وزيادة النهوض بالعمل الاجتماعي داخل الأندية.

وأشاد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية نزيه النصر بجهود الأندية الرائعة، وعملها المستمر في هذا المجال، مؤكدًا استمرار اللجنة في تحفيز الأندية بكل الوسائل ومنها هذه الجائزة، كما بارك للأندية الفائزة في المسابقة، مشيرًا إلى أنه لا خاسر مع العمل الاجتماعي في الأندية لخدمة المجتمع، مقدمًا شكره لرؤساء مجالس إدارات الأندية على دعمهم الكبير للمسؤولية الاجتماعية، والتعاون المميز من ممثلي المسؤولية في الأندية.