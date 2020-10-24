نيران الحوثيين تقتل مواطن يمني وهو نائم

قالت مصادر محلية، إن المواطن طالب داوود خضيري البالغ من العمر 75 عاماً قُتل وهو نائم في منزله الكائن بالأطراف الشمالية لمدينة حيس، اليمن ، إثر اختراق رصاصة حوثية عنقه وأردته قتيلاً.

وأضافت المصادر، بحسب جريدة العربية، أن المليشيات الحوثية قد هجّرت خضيري وكافة أهالي قرية الحاصبة الواقعة شمال مدينة حيس قسراً واتخذت من منازلهم ثكنات عسكرية لها.

في السياق، أخمدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، السبت، مصادر نيران حوثية استهدفت مناطق سكنية شرق مدينة الحديدة، ضمن خروقات الميليشيات المتكررة لعملية وقف إطلاق النار.

وقال مصدر عسكري أن القوات المشتركة حددت مصادر نيران للميليشيات الحوثية، وتمكنت من الرد عليها وإخمادها، عقب استهدافها لمناطق سكنية شرق المدينة.

وأضاف المصدر أن القوات المشتركة استخدمت الأسلحة المناسبة لإخماد مصادر النيران وحققت إصابات مباشرة موقعة قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وتواصل القوات المشتركة توجيه الضربات الموجعة للميليشيات الحوثية، جراء خروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية الهشة التي تحاول الميليشيات القضاء عليها، بحسب الإعلام العسكري للقو

ات المشتركة.