وسط تهديدات بعقوبات أمريكية.. زيادة مخزون النفط الخام الفنزويلي بأكثر من الضعف 

زاد مخزون النفط الخام الفنزويلي بواقع 84 % على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية فيما أبعدت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات المشترين لأهم سلعة في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم أن الوضع الحالى سيؤدى لإمكانية أن تبدأ وبصورة حتمية شركة النفط الوطنية الفنزويلية بتروليوس دي فنزويلا” التي تديرها البلاد في وقف الإنتاج مجددا في أحدث إشارة إلى أن صناعة النفط الفنزويلية على شفا الانهيار.

وأصبح ميناء خوسيه وهو البوابة الرئيسية لصادرات النفط في البلاد، فارغا لأسبوع فيما ألغى مستوردو النفط الخام الفنزويلي بما في ذلك شركات “ريليلاينس اندستريز” الهندية و”ريبسول اس ايه” الإسبانية و”إيني اس بي ايه” الإيطالية، مشتريات النفط الشهر الجاري وفقا لـ “الألمانية” .