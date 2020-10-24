آخر تطورات #كورونا عالميا.. ألمانيا تسجل نحو 15 ألف إصابة و49 وفاة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أنه تم تسجيل 14 ألف و714 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 418 ألف حالة.

ونقلت صحيفة “بيلد” الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه سجل 49 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة 10 آلاف حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي 314 ألف و100 حالة تعافوا تماما من المرض بينما هناك 93 ألف و902 حالة نشطة.