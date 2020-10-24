إصابة أحد المتطوعين في إخماد #حريق_تنومة

أصيب أحد المتطوعين في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة، وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية في نبأ عاجل.

ووقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أمس، ميدانيا على جهود إخماد حريق تنومة، وناقش مع فريق علمي من وزارة الزراعة خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن الحريق الذي مازالت أعمال مكافحته مستمرة، بعد مرور 50 ساعة عمل متواصلة لأبطال الدفاع المدني والفرق المساندة والجهات المشاركة ضمن أعمال غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير لإخماده.

وأعلنت إمارة المنطقة أن نسبة الإخماد لليوم الثالث من نشوب حريق تنومة بلغت 75-70 ٪ على مساحة قدرت بـ1200*1500م بتكاتف جهود الجهات المشاركة وفرق الدعم المساندة.