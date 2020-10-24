عاجل.. فرنسا تستدعي سفيرها في أنقرة للتشاور بعد إهانة أردوغان لماكرون

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، استدعاء سفيرها لدى تركيا للتشاور بعد تصريحات “غير مقبولة” من رجب طيب أردوغان بحق الرئيس إيمانويل ماكرون.

وهاجم أردوغان نظيره ماكرون، قائلا إنه بحاجة إلى علاج نفسي، معتبرا الرسوم المسيئة التي انتشرت للرسول محمد، في فرنسا، هي إهانة للمسلمين جميعا.

وتابع: نشر الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم في فرنسا إهانة للمسلمين جميعا»، وأضاف «ماكرون بحاجة إلى علاج نفسي، ولا أعرف ما مشكلته مع الإسلام والمسلمين.