في الوقت القاتل … #الاتفاق يحقق انتصارا مهماً على العين #الإتفاق_العين

حقق فريق الإتفاق انتصارا مهمًا،اليوم، أمام نظيره العين في الوقت القاتل.

و لحق الاتفاق بالأهلي ليتشارك معه في صدارة الدوري بنفس النقاط .

و بادر الاتفاق بالتسجيل عن طريق نجمه التونسي نعيم سليتي في الدقيقة 12، من المبراة، و رجع العين للمباراة في بداية الشوط الثاني بركلة جزء تمكن من تسجيلها لاعبه الجزائري سفير تايدر .

و بسط فريق العين سيطرته على الشوط الثاني بالكامل و كان الأقرب للفوز في المباراة، ولكن بتدخلات ممتازه من مدرب الإتفاق الوطني خالد العطوي أستطاع الإتفاق تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل من خلال لاعبه ابراهيم محنشي في الدقيقة 90.