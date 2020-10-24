انفجار ناقلة نفط روسية

أفادت وكالة “تاس” عن مصدر مطلع، بأن انفجارا وقع على متن ناقلة نفط تحمل العلم الروسي في بحر آزوف جنوب غربي روسيا.

وقال المصدر: “تعرضت ناقلة (الجنرال آزي أصلانوف) في بحر آزوف، التي ترفع العلم الروسي، إلى انفجار، لم تعرف ماهيته بعد”.

وأضاف: “الناقلة كانت فارغة من الحمولة وقت وقوع الانفجار”، مرجحا أن يكون السبب “بخار الوقود المتبقي”.

من جهتها، أشارت الخدمة الصحفية في الأسطول البحري الروسي، إلى أنه “تم إنقاذ 10 أشخاص، فيما لا يزال مصير 3 آخرين غير معروف”.

وأكدت، أن عمليات البحث عن المفقودين لا تزال جارية.