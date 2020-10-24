عناصر من مليشيات حزب الله يشرفون على معسكرات حوثية في الحديدة

أفادت تقارير وسائل إعلام عربية، السبت، بأن عناصر من مليشيات حزب الله اللبناني يشرفون على معسكرات تابعة لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في اليمن.

وكشفت مصادر عن مواقع 7 معسكرات تنتشر شرق وشمال مدينة الحديدة وقرب سواحل البحر الأحمر شمال غربي محافظة الحديدة، لتأمين تهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة الدولية، وأهمها معسكر تطلق عليه الميليشيات “الرسول الأعظم” في منطقة القناوص، وفقا لقناة العربية.

ويضم المعسكر خبراء من حزب الله ويختص بتدريب قادة المجاميع الحوثية التي يُقدر عددُها بحوالي 400 عنصر يتلقون دورات تدريبية على قيادة المجاميع التي ستتولى قيادة ما يسمى بـ”ألوية المغاوير”، وهي نسخة من ألوية ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.

وأظهرت لقطات مصورة مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي وهي تتلقى التدريبات في محيط أحد موانئ الحديدة.