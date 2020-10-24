الرئاسة الفلسطينية: تصريحات “عضو حركة فتح” حول السعودية لا تمثل الموقف الرسمي

علّقت الرئاسة الفلسطينية، مساء السبت، على تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي حول المملكة العربية السعودية.

وقالت الرئاسة في بيانٍ صحفي، إن “تصريح عباس زكي، في مقابلة على تلفزيون الميادين، اليوم حول المملكة العربية السعودية والتطبيع، لا يمثل فيه سوى نفسه، ولا يعبر عن الموقف الرسمي الفلسطيني، الذي لا يسمح بالمس بالدول والرموز السيادية العربية”.

وشددت الرئاسة على عمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي قامت دوما على الاحترام والتقدير المتبادل بين الشعبين والقيادتين.