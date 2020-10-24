أميركا تحذر من هجمات إرهابية وعمليات اختطاف لرعاياها في أذربيجان

أعلنت السفارة الأميركية في أذربيجان، السبت، عن أن تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة لمواطنين أميركيين وأجانب في باكو.

ودعا وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، الجمعة، أرمينيا وأذربيجان إلى “إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيّين” في إقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي الذي يشهد قتالاً دمويّاً منذ ثلاثة أسابيع.

والتقى بومبيو بشكل منفصل نظيره الأذربيجاني جيهون بَيْرَموف ثمّ الأرميني زُهراب مناتساكانيان في مقرّ وزارة الخارجيّة بواشنطن. ولم يحدث لقاء ثلاثي.

وقالت الخارجيّة الأميركيّة إنّ بومبيو “شدّد على ضرورة إنهاء أعمال العنف وحماية المدنيّين”.

وكرّر بومبيو التعبير عن رغبة بلده في حلّ النزاع “دون اللجوء إلى القوّة أو التهديد باستعمالها، (وعبر احترام) وحدة الأراضي والحقّ في المساواة وتقرير المصير”.

وتتبادل أرمينيا وأذربيجان اتّهامات باستهداف المدنيّين، منذ بدء الأعمال العدائيّة في 27 سبتمبر في المنطقة الجبليّة التابعة لأذربيجان والتي يسيطر عليها انفصاليّون أرمن مدعومون من يريفان.