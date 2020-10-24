مرض يتضاعف معه خطر الموت بكورونا 10 مرات

توصل فريق من الباحثين إلى أن خطر الموت بفيروس كورونا المستجد يتضاعف بعشر مرات لدى المصابين بمتلازمة “داون” مقارنة بالأشخاص الذين لايعانون من الإعاقة، وفق ما نقلت شبكة “سي أن أن” الأميركية.

كما وجد الفريق أن الذين يعانون من المتلازمة يتضاعف احتمال إدخالهم إلى المستشفى نتيجة مضاعفات الفيروس بأربع مرات أكثر من غيرهم.

وتوصل الفريق في البحث الذي نشر في مجلة الطب الباطني إلى أن المصابين بمتلازمة داون غير محميين استراتيجيا من مضاعفات الفيروس.

وشمل تحليلهم أكثر من 8 ملايين شخص بالغ كانوا جزءاً من مشروع لتقييم مخاطر الفيروس ترعاه الحكومة البريطانية.

ومن بين 8.26 مليون شخص في الدراسة، كان 4,053 يعانون من متلازمة داون. ومن بين هؤلاء توفي 40 في المئة بسبب كورونا.

هذه الأرقام مقارنة مع أكثر من 41،000 شخص دون متلازمة داون الذين لقوا حتفهم، ولكن توفي فقط 20٪ منهم جراء كورونا.

ولارتباط متلازمة داون بالخلل المناعي، وفشل القلب الخلقي، والأمراض الرئوية، حذر الفريق من أنها قد تكون من العوامل التي تضاعف خطر فيروس كورونا.

وقالت رئيسة الجمعية الوطنية لمتلازمة داون والمديرة التنفيذية كاندي بيكارد إن مجموعتها ممتنة لأن الدراسة ركزت على تأثير كورونا على الأشخاص ذوي المتلازمة.

وقال بيكارد: “منذ بداية الوباء، كنا قلقين بشأن مجتمعنا، لا سيما بالنظر إلى التاريخ الطبي المعقد للعديد من أحبائنا. “هذه الدراسة الأخيرة تؤكد مخاوفنا”.

ومتلازمة داون هي الحالة الوراثية الأكثر شيوعا التي يتم تشخيصها في الولايات المتحدة كل عام، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، إذ يولد أكثر من 6000 طفل بها كل عام. وتحدث متلازمة داون في 1 من كل 700 طفل.

وأصيب أكثر من 42,262,290 شخصا حول العالم بكوفيد-19، وتسبب الفيروس بوفاة ما لا يقل عن 1,145,847 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض في الصين نهاية ديسمبر.

وقالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا، إذ يشهد عدد كبير من الدول تزايدا مطردا في أعداد الإصابات.