القوات الأفغانية: مقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية

أعلنت الاستخبارات الأفغانية أمس، السبت، إن القوات الأفغانية الخاصة قتلت قيادياً مهماً في تنظيم القاعدة كان مطلوباً للولايات المتحدة.

وقالت مديرية الأمن الوطني في تغريدة على “تويتر”، مقتل أبو محسن المصري وهو مصري يعتبر الرجل الثاني في تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، في ولاية غزنة وسط أفغانستان.

ولم تكشف مديرية الأمن الوطني مزيداً من التفاصيل حول العملية ولم تشر إلى تاريخها.

واسم المصري مدرج على لائحة مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي آي” الأمريكي لأهم الإرهابيين المطلوبين.

وأصدرت الولايات المتحدة مذكرة توقيف باسمه في ديسمبر (كانون الأول) 2018 بعد اتهامه بتقديم الدعم والموارد لمنظمة إرهابية أجنبية والتآمر لقتل مواطنين أمريكيين، حسب مكتب التحقيقات الفدرالي.