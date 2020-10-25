جامعة أم القرى تستقبل رئيسها الجديد آل مذهب

استقبلت جامعة أم القرى رئيسها أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، أمس الخميس ٥ ربيع الأول ١٤٤٢هـ، الموافق ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠م، وكان في استقباله وكلاء الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وذلك بمكتبه بالمدينة الجامعية بالعابدية.

وثمن رئيس الجامعة ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله -، كما نوه بثقة وتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ومعالي نائبه للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية وبحثية وإدارية تتوافق مع سياسات واستراتيجيات نظام الجامعات الجديد.

واستمع أ.د. معدي آل مذهب خلال اجتماعه بقيادات الجامعة إلى موجز عن استراتيجية الجامعة، وأهدافها ورؤيتها المستقبلية، التي تتوافق مع مستهدفات رؤية 2030.

وقام رئيس الجامعة بجولة تفقدية في قاعة الملك سعود للاطمئنان على سير اختبارات الطلاب، والاطلاع على الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فايروس “كوفيد-19″، حيث استمع لاستفسارات وطلبات الطلبة فيما يخص شؤونهم الأكاديمية.

وهنأ وكلاء الجامعة وعمداء الكليات ‏أ.د. معدي آل مذهب بمناسبة صدور القرار السامي الكريم بتعيينه رئيساً للجامعة، متمنين له التوفيق والنجاح لخدمة الجامعة والارتقاء بها إلى مصاف أرقى الجامعات.