“ساما” تمنح بنكين “عدم ممانعة” للتعاقد مع شركات كوكلاء مصرفيين

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، عن منحها “عدم الممانعة” لاثنين من البنوك للتعاقد مع شركات تجارية كوكلاء مصرفيين.

وأوضحت مؤسسة النقد السعودية، وفقا لما نقلته صحيفة “الاقتصادية”، اليوم الأحد، أنه من المتوقع الإعلان الرسمي عن هذه الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.

وأشارت “ساما” إلى أن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية تتطلب حصول البنوك على عدم ممانعة من المؤسسة للاستفادة من نشاط الوكالة المصرفية.

كما لفتت إلى أن تجربة البنك العربي الوطني مع (البريد السعودي) كوكيل مصرفي، لا تزال قائمة من خلال تسعة مكاتب للبريد منتشرة في مواقع مختلفة في المملكة.

وأكدت “ساما” أنه لا يوجد ما يلزم البنوك والمصارف العاملة في المملكة بالتعاقد مع وكيل مصرفي لتقديم الخدمات المصرفية نيابة عنها، حيث يعتمد ذلك على قرار البنك واستراتيجيته في نشر وتوفير الخدمات المصرفية.

وبينت أن القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية حددت الخدمات المسموح بمزاولتها من قبل الوكلاء المصرفيين، ومنحت البنوك المجال في اختيار أي من هذه الخدمات ليتم تقديمها من خلال الوكلاء المصرفيين.