“الإحصاء” المملكة سجلت فائضا تجاريا بـ18.39 مليار ريال في أغسطس

حققت المملكة العربية السعودية فائضا بالميزان التجاري خلال شهر أغسطس/ آب 2020 بقيمة 18.39 مليار ريال.

وأظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، الصادر اليوم الأحد، انخفاض حجم الصادرات السلعية بنسبة 25.1% على أساس سنوي، إلى 57.38 مليار ريال، مقابل 76.64 مليار ريال في شهر أغسطس/ آب 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفعت صادرات المملكة 12.2% عن شهر يوليو/ تموز 2020، بزيادة قيمتها 6.24 مليار ريال.

وانخفضت واردات السعودية 17.3% في شهر أغسطس/ آب 2020 على أساس سنوي، وبما يعادل 8.17 مليار ريال، إلى 38.99 مليار ريال، مقابل 47.16 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2019.

وارتفعت الواردات 3.5% مقارنة مع شهر يوليو/ تموز، وبما يعادل 1.32 مليار ريال.

وكان ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة في شهر أغسطس/ آب 2020 بقيمة 12.1 مليار ريال، بما يعادل 31% من إجمالي الواردات القادمة للسعودية.

وانخفض التبادل التجاري للمملكة 18.2% في شهر أغسطس/ آب الماضي، إلى 96.36 مليار ريال، مقابل 117.73 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2019.