“أرمينيا”: لدينا ما يثبت مشاركة قوات خاصة تركية في قتال قره باغ

قالت النيابة العامة في أرمينيا، اليوم، إنها “تملك أدلة واقعية، تثبت مشاركة عناصر من القوات الخاصة بالجيش التركي في الأعمال القتالية في قره باغ”.

وأضاف المكتب الصحفي في النيابة العامة الأرمنية: “في إطار القضية الجنائية التي تم التحقيق فيها بشأن شن حرب عدوانية من جانب أذربيجان ضد أرمينيا وأرتساخ، تلقت النيابة العامة في أرمينيا، إثباتات دامغة تدل على أنه منذ أغسطس من هذا العام، قام العديد من أفراد القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية بتدريب الجيش الأذربيجاني”.

وشددت النيابة العامة الأرمنية، على أن “عناصر من القوات الخاصة التركية شاركت بشكل مباشر في الأعمال القتالية”.