إسرائيلية تصادق على اتفاق إقامة علاقات مع البحرين

قال الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي لراديو الجيش إن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقرت بالإجماع اتفاق إقامة علاقات مع البحرين اليوم الأحد.

ويتعين تصديق البرلمان الإسرائيلي على الاتفاق الذي جرى توقيعه في مراسم بالبيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/ أيلول.

ومنتصف الشهر الجاري زار وفد إسرائيلي برئاسة رئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، المنامة يرافقه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والمساعد الخاص لشؤون المفاوضات الدولية آفي بيركوويتز.

ووقع الوفد الإسرائيلي الذي يرأسه مستشار الأمن القومي مئير بن شبات مع البحرين اتفاقا لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.