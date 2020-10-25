الإعلام والإعلان الرقمي في جامعة الأعمال والتكنولوجيا

أقيمت يوم الثلاثاء الماضي ندوة الإعلام والإعلان في العالم الرقمي الافتراضية عبر شبكة الانترنت ضمن فعاليات وأنشطة جامعة الأعمال والتكنولوجيا التي تقدمها مواكبة لبرامج ملتقى مكة الثقافي (كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟).

وجاءت الندوة بمشاركة الدكتور محمد أبو الجدايل أستاذ الإعلام الرقمي في كلية الإعلام والاتصال بجامعة الملك عبدالعزيز ، والأستاذة مرام السهلي المحاضرة في كلية الإعلان بجامعة الأعمال والتكنولوجيا، وأدارها الدكتور فهد الشريف أستاذ المواد العامة المساعد في كلية إدارة الأعمال بجامعة الأعمال والتكنولوجيا.

وتناول المشاركون في الندوة الحملات الإعلانية الرقمية، والأهداف الصحيحة لها، والتقييم لنجاح الاعلان الرقمي ، والتعريف باحصائيات الموافقة الالكترونية الأكثر انتشارا فيما يخص بوسائل التواصل الاجتماعي.

ورد المشاركون على أسئلة الحضور واستفساراتهم حول ما طرح في الندوة التي حضرها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وغيرهم من الجمهور من خارج الجامعة.

وتأتي مشاركة جامعة الأعمال والتكنولوجيا في ملتقى مكة الثقافي عبر المبادرات ، والفعاليات والأنشطة الثقافية.