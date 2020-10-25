قمة افتراضية لمجموعة الأعمال السعودية لمناقشة تمكين النمو الشامل.. غدا

تستضيف مجموعة تواصل الأعمال السعودية، الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لمجموعة العشرين، قمة مجموعة الأعمال السعودية الافتراضية يومي 26 و27 أكتوبر / تشرين الأول 2020، لمناقشة تمكين النمو الشامل.

وأوضحت مجموعة العشرين السعودية، في بيان لها اليوم الأحد، أنه سيشارك في القمة مجموعة من قادة العالم من مختلف مجالات الأعمال والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية من أجل مناقشة القضايا الاقتصادية الأكثر إلحاحاً.

وقال رئيس مجموعة تواصل الأعمال السعودية يوسف البنيان: “ستتناول المناقشات التي تجري في القمة مرحلة التعافي بعد الوباء وطرق التعاون بين جميع الأطراف للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد عالمي أكثر شمولية واستدامة”.

وأضاف البنيان أن مواضيع المناقشات ستركز على دور المنظمات المتعددة الأطراف، والاقتصاد الرقمي، وكيفية بناء مستقبل أكثر استدامة، وتهيئة الساحة للمرأة في مجال الأعمال.

ومن جانبه، قال موكيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد): “لقد سرَّعت جائحة فيروس كورونا المستجد التحول إلى عالم المستقبل، ولا بدّ أن تواكب مؤسساتنا بالتالي هذا التحول السريع، فالتغييرات التي نجريها الآن سيكون لها تأثير دائم على عالمنا مع تعافي اقتصاداتنا ومجتمعاتنا”.

ومن جهتها قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي: “اتخذ صناع السياسات حول العالم تدابير استثنائية ومتزامنة للحد من انتشار الوباء وتجنب حالات الإفلاس، وندعو إلى بذل مزيد من الجهود لترسيخ التعاون الدولي من أجل الحفاظ على الاستقرار، وتحقيق انتعاش أكثر استدامة وشمولاً”.