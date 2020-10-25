وزير التعليم: إطلاق مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية

أعلن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، إطلاق مسار التميز للابتعاث، بالشراكة مع عدة جهات حكومية، لتمكين الطلاب والطالبات من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية.

جاء ذلك حسب ما أعلنه الوزير، عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الأحد، قائلًا: “بدعم وتوجيه سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- وتحقيقاً لرؤية 2030، تطلق وزارة التعليم مسار التميز للابتعاث بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ لتمكين أبنائنا وبناتنا من الالتحاق بأفضل الجامعات العالمية، ودراسة تخصصات نوعية يحتاجها الوطن لتحقيق تنميته الشاملة.