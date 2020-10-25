إيطاليا تأمر بإغلاق الحانات والمطاعم مبكرا مع ارتفاع معدلات “كوفيد-19”

أمرت إيطاليا اليوم الأحد بإغلاق الحانات والمطاعم عند السادسة مساء، كما أمرت بإغلاق الصالات الرياضية ودور السينما وحمامات السباحة في محاولة منها لوقف انتشار سريع لفيروس كورونا مرة أخرى مع ارتفاع معدلات الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية جديدة.

وتأتي الإجراءات، التي تدخل حيز التنفيذ غدا الاثنين وجرى الاتفاق عليها بين حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في العاصمة روما والسلطات المحلية، بعد مظاهرات استمرت ليلتين في نابولي وروما احتجاجا على إجراءات حظر التجول التي فُرضت في عدد من المناطق الأسبوع الماضي.

وكانت حكومة روما، التي تدرك التكلفة الضخمة لإغلاق الاقتصاد، قد قالت إنها لا تريد تكرار إجراءات العزل العام الشاملة التي فرضتها في المرحلة الأولى من الأزمة. إلا أنها اضطرت لتشديد القيود على نحو مطرد مع تسارع وتيرة الوباء بعد أن تباطأت خلال فصل الصيف.

ويحث القرار الناس على عدم الخروج والحد من التواصل في المنازل مع أي شخص من خارج إطار العائلة، لكنه لا يفرض حظر تجول إلزاميا أو إجراءات إغلاق على مستوى البلاد ويسمح باستمرار فتح المتاجر ومعظم الشركات.

إلا أن خدمة الزبائن في الحانات والمطاعم ستكون خاضعة لسلسلة من القيود التي من شأنها الحد من تفشي العدوى، كما سيجري إغلاق دور السينما والمسارح ومراكز الألعاب الإلكترونية وصالات الرقص.

كما يوجه القرار أيضا بانتقال ثلاثة أرباع العملية التعليمية في المدارس الثانوية إلى فضاء الإنترنت، وذلك لتقليل أعداد الطلاب في المنشآت المدرسية.

وسجلت إيطاليا أمس السبت حصيلة يومية قياسية جديدة بلغت 19644 إصابة بكوفيد-19، إلى جانب 151 وفاة بسبب المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.