بعد تدمير “مفخختين حوثيتين”.. “التعاون الإسلامي” تشيد بمهارات قوات التحالف

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان، اليوم، بمهارات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” بالأجواء اليمنية كانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد أطلقتها باتجاه المدنيين والأعيان المدنية باتجاه المملكة.

وجدد إدانة منظمة التعاون الإسلامي، لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، بإطلاق الطائرات المفخخة واستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

يشار إلى أن قوات تحالف دعم الشرعية، أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تدمير مفخخة حوثية ثانية أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.