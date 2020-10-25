آخر تطورات #كورونا عالميا.. التشيك تسجل أكثر من 12 ألف إصابة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات،أعلنت السلطات الصحية في التشيك، تسجيل 12 ألفا و472 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو “براج الدولي” اليوم “الأحد” أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في التشيك بلغت الآن 2077 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد 154 ألفا، بينما يخضع 5 آلاف و300 شخص للعلاج بالمستشفيات بينهم 772 في حالة حرجة.