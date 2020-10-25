القوات البحرية الملكية وهيئة المواصفات والمقاييس والجودة توقعان عقد تقديم خدمات استشارية

قام قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفيلي ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، بتوقيع عقد تقديم خدمات استشارية وتدريب لتطبيق معايير الجودة للحصول على شهادة الجودة الشاملة (ISO9001) اليوم الأحد (٠٨ ربيع الأول ١٤٤٢هـ) الموافق (٢٥ اكتوبر ٢٠٢٠م) وذلك في مقر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويعتبر هذا العقد نواة للتعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، يتضمن تدريب عدداً من منسوبي القوات البحرية الملكية السعودية نظرياً وعملياً، بحيث يتم تأهيلهم لتطبيق ومتابعة معايير الجودة في عدد من المواقع المختلفة ، كما ستقوم الهيئة بالإشراف على متابعة من يتم تدريبهم وتأهيلهم من الموظفين للتأكد من تطبيقهم لما حصلوا عليه من تأهيل في هذا المجال وتحقيق معنى الجودة على أرض الواقع، مع تقييم مستمر لأداء المنسوبين بشكل متواصل.