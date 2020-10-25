لأول مرة منذ ١٠٠ عام .. مجلة تايم تستبدل غلافها لسبب سياسي

وقالت في مقال حول قرارها تغيير شعارها واستبداله بآخر جديد، إن “بعض الأحداث ستشكل العالم القادم أكثر من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، وقرارنا لا يتعلق بمقترحات السياسة التي يجب اتباعها، ولكن حول الواقع الذي نقرر بشكل جماعي العيش فيه”.

وأضافت: “لأول مرة في تاريخنا الممتد لما يقرب من 100 عام، شعارنا على غلاف نسختنا الأمريكية يدعو لضرورة ممارسة كل واحد منا حق التصويت”، ووصفت الانتخابات الأمريكية بأنها “أكثر قرار مصيري يتخذه أي منا في أي وقت مضى في صندوق الاقتراع”.

وتمثل الشعار الجديد في صورة فنية لامرأة تضع وشاحا على وجهها، في إشارة إلى إخفاء الهوية وكذلك دعوة للناس للالتزام بإجراءات الحماية من عدوى فيروس كورونا، وكُتب على الوشاح كلمة “صوّت” ورسم عليه صندوق، في إشارة إلى الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 3 نوفمبر المقبل.