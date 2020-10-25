بالصور.. أمانة عسير تكشف آخر تطورات #حريق_تنومة

أوضحت إمارة منطقة عسير، مساء الأحد، آخر التطورات بشأن حريق تنومة وأعمال فرق الدفاع المدني في المنطقة.

وقالت الإمارة، وفقا لآخر المتسجدات، القيادة الميدانية المتقدمة لمراقبة حريق تنومة حددت خطة الـ48 ساعة القادمة في إبقاء 50% من الآليات لـ5 نقاط يتمركز فيها الدفاع المدني، ونقل فرق الإسناد بالقرب من العمليات الميدانية، وتسيير دورية سلامة للمسح الميداني والمتابعة،ومن ثم إعادة باقي الآليات والدعم البشري للمحافظات.

وفي وقت سابق، أكد الأمير تركي بن طلال إخماد حريق تنومة بنسبة 95%، نتيجة عقلية إدارة الأزمة ابتداءًا من تحديد المهمة ثم مالك الخطر ومعه يُبنى الهيكل الإشرافي فتحديد القائد الميداني، وتحت قيادته المُحافظين والأجهزة الحكومية والمتطوعين، جميعًا مُتناغمين بروح الفريق الواحد.