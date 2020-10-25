رئيس مجلس علماء باكستان يستنكر الإساءة للنبي بالرسومات: ينشرون الكراهية #الا_رسول_الله

استنكر رئيس مجلس علماء باكستان والممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني للوئام الديني وشؤون الشرق الاوسط فضيلة الشيخ حافظ محمد طاهر محمود اشرفي، الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، قائلا “لن يضرّ أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية”.

وأدان اشرفي بأشد العبارات ظهور أعمال التجديف مجددا في شكل إعادة نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) وتدنيس القرآن الكريم من قبل بعض العناصر غير المسؤولة في بعض البلدان المتقدمة.

وأضاف أن حكومة باكستان تشعر ببالغ القلق من التصريحات المزعجة للغاية من قبل بعض السياسيين الذين يبررون مثل هذه الأعمال الشنيعة إن الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية