“بغارات روسية”.. عشرات القتلى والجرحى بمعسكر لفيلق الشام

قصفت طائرة حربية روسية صباح اليوم الإثنين، معسكراً لفيلق الشام التابع للجبهة الوطنية للتحرير في ريف إدلب الشمالي الغربي، ما أدى إلى مقتل وجرح أكثر من 30 مقاتلاً.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، بأن الغارة الروسية استهدفت معسكر كتيبة الدفاع الجوي في الدويلة بالقرب من مدينة كفرتخاريم، وهو معسكر تدريب لفصيل فيلق الشام.

وأكد المكتب الإعلامي لفيلق الشام لموقع تلفزيون سوريا، وقوع قتلى وجرحى في صفوف مقاتليه من جراء الغارة، دون تقديم أعداد دقيقة.

وأوضح ناشطون أن سيارات الإسعاف نقلت ما لا يقل عن 30 قتيلاً وجريحاً من مقاتلي فيلق الشام، إلى المدن القريبة، في حين يتم العمل على انتشال المزيد من تحت الأنقاض.