شاهد التفاصيل: التعليم توضح الية وضوابط الاختبارات عن بعد

أكدت وزارة التعليم على إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول 144۲ه من خلال منصة مدرستي لجميع المراحل التعليمية، أو المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات لتقديم الإثراءات التعليمية للطلاب ومعالجة الفاقد التعليمي.

وحول إمكانية إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية) والاختبارات النهائية يجب حضورا للفصل الدراسي الأول 144۲ه، وذلك بعد موافقة مدير التعليم، وموافقة ولي أمر الطالب، والتأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد ولتطبيق كافة الاحترازات

والبروتوكولات الوقائية، (مرفق دليل البروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس).

كما يتم تكليف الطلاب الذين يتابعون دروسهم عبر البدائل التعليمية المختلفة الأخرى (البث الفضائي لقنوات عين أو عبر قنوات دروس عين على اليوتيوب ) باختبارات وتكليفات وواجبات منزلية تسلم لهم من المدرسة أسبوعية، ويتم إعادتها وتصحيحها وفق ذلك؛ لتحقيق النواتج التعليمية المستهدفة.

ويتم توزيع ورصد الدرجات لجميع الصفوف الدراسية (ابتدائي – متوسط – ثانوي) في نظام نور لجميع الطلاب والطالبات، تشمل هذه التعليمات مدارس التعليم العام الابتدائية والمتوسطة والثانوية وما في مستواها (بنين وبنات)، تخضع مدارس التعليم العام العالمي والأجنبي لأنظمة الاختبارات والتقويم الخاصة بها ووفقا للتنظيمات الصادرة من وكالة التعليم العام الأهلي، وتعد لائحة تقويم الطالب والمذكرة التفسيرية وما اشتملت عليه من قواعد تنفيذية، وكذلك دليل التعليم الثانوي النظام المقررات مرجعا أساسيا في كل الأمور التي لم ترد في هذه التعليمات،و يلتزم المعلم بتوزيع درجات المواد الدراسية لجميع المراحل والمعتمد من الإدارة العامة للقبول والتقويم

وفيما يخص الإرشادات وضوابط إعداد الاختبارات الإلكترونية، يسمح فقط بإنشاء الاختبارات والواجبات الموضوعية والمقالية) عبر المنصات المعتمدة من وزارة التعليم (مدرستي، مايكروسوفت أوفيس 365)، يكون الاختبار متاحا من التاريخ المحدد في الخطة الدراسية. ويجب أن تكون مواعيد الإتاحة للاختبار مناسبة لأوقات الطلبة وحسب ما ورد في لائحة تقويم الطالب، في حال تضمن الاختبار أسئلة مقالية سيتم تأجيل اعلان النتيجة للطلبة حتى يقوم المعلم بتصحيحها، ورصد درجة السؤال ومن ثم يتم احتساب الدرجة الكلية للاختبار آلية من النظام خلال 48 ساعة.