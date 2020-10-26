الشؤون الإسلامية: سلسلة من الدروس النسائية عبر تطبيق زوم

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، تنظيم سلسة من الدروس النسائية بعنوان “الحق المستبين” خلال شهر ربيع الأول الجاري، تلقيها عدد من الداعيات ــ عن بعد ــ عبر برنامج زووم عند الساعة السابعة مساء، حيث تلقي يوم غدٍ صالحة الموسى درساً في (حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته)، في حين تلقي بدرية الغامدي بعد غدٍ درساً في (الاحتفال بمولد النبي).

وتأتي هذه الدروس ضمن البرامج والأنشطة النسائية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، لتوعية المرأة المسلمة بما يهمها من أمور دينها ودنياها، والحث على التفقه في الدين.