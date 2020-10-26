” الهلال السعودي” تأجيل ملف التعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم محليين

قرر إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم، قررت تأجيل ملف التعاقد مع ظهير أيسر ومهاجم محليين وكذلك مصير السوري عمر خربين، إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن الهلال قام بتأجيل التعاقد مع جناح بدلاً من خربين، مفضلاً الانتظار حتى يناير المقبل للتعاقد مع لاعب آخر.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية في السعودية انتهت أمس الأحد، إذ كان الهلال قد تعاقد خلالها مع كل من فواز الطريس وحبيب الوطيان، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوسيانو فيتو وكذلك عبد الله الجدعاني وصالح الشهري.

وكان الهلال استهل مشواره في الدفاع عن لقبه بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي)، بالفوز على العين الصاعد الجديد 1-0، قبل أن يتعادل مع أبها 1-1 في الجولة 2 من المسابقة.

ويحتل الهلال المركز السابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد أربع نقاط.