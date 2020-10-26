مدعوما مباحثات حزمة التحفيز المالي.. ارتفاع الدولار الأمريكي أمام اليورو والإسترليني

ارتفع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الإثنين وسط متابعة مستجدات جائحة “كورونا” إذ تجاوزت الإصابات حاجز الـ43 مليون عالمياً، ومباحثات حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

ويعلق المستثمرون آمالاً على تمرير حزمة المساعدات المالية الجديدة قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية مطلع الشهر المقبل، وصرحت رئيسة مجلس النواب “نانسي بيلوسي” بأنها تنتظر رد البيت الأبيض على آخر خطة للتحفيزات في وقت لاحق اليوم.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنحو 0.4% إلى 1.1813 دولار في تمام الساعة 12:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما زادت أمام العملة اليابانية بنحو 0.2% عند 104.89 ين، فيما ارتفعت أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% إلى 1.3023 دولار.

وصعد الدولار أمام العملة السويسرية بنحو 0.2% عند 0.9066 فرنك، كما ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.3% إلى 93.007 نقطة.