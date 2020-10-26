تراجع السياح بـ 80 % عالميا و100 مليون وظيفة معرضة للخطر.. وزير السياحة : السعودية بذلت جهودا كبرى مع مجموعة العشرين لتسريع تعافي السياحة من الجائحة

أكد أحمد الخطيب وزير السياحة، أن السعودية بذلت جهودا كبرى بالتعاون مع مجموعة العشرين من أجل تسريع تعافي القطاع السياحي والسفر السلس مع تطبيق الإجراءات الصحية لحماية السياح والعاملين في القطاع.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر “مستقبل الضيافة” الذي تنظمه وزارة السياحة والأمانة العامة لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة على هامش عام رئاسة المملكة للمجموعة.

وبين وزير السياحة، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض السياح عالميا بنسبة تتراوح بين 60 و 80 في المائة وأكثر من 100 مليون وظيفة في القطاع معرضة للخطر.

وقال وزير السياحة : أطلقنا صيف السعودية الذي شمل عدة وجهات سياحية على مستوى المملكة وكان من ضمنها رحلات الكروز التي تجوب البحر الأحمر وحققنا نتائج مميزة مع تطبيق أعلى معايير السلامة.