‏بالفيديو.. مواطن يشتكي من الفقر”لا يوجد خبز” و”أردوعان” يرد “اشرب شاي”

اشتكى مواطن لـ” أردوغان” خلال جولته في منطقة ملطية التركية، من البطالة وصعوبة التغلب عليها، فيرد الرئيس التركي بطريقة ساخرة .

وبحسب مراسل موقع sigmalive في تركيا ، فقد اشتكى هذا المواطن لأردوغان من أنه ليس لديه خبز في المنزل ، قائلًا نحن عاطلون عن العمل”.

فأجابه رئيس تركيا ، قائلاً له إنه وجد ما سمعه مفرطًا وأعطاه علبة شاي وقال له: “اشرب هذا الشاي”.

وفي الوقت الذي تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية وصحية ، مع انخفاض قيمة الجنيه بشكل مطرد وتجاوز الحالات المصابة بكورونا 2000 حالة يوميًا ، يتعامل أردوغان مع شكاوى المواطنين من الانكماش الاقتصادي من خلال توزيع أكياس الشاي.

وتحدث الرئيس التركي في تجمع لأصحاب المتاجر وسائقي الحافلات المحتجين ، ووصف مخاوفهم بشأن الاقتصاد بأنها مفرطة، وحاول أردوغان استرضاء المحتجين من خلال تسليمهم أكياس الشاي التي يحملها رجاله.