كل قنوات الاستثمار مغلقة.. رئيس الغرف السعودية: مقاطعة تركيا مستمرة

جدد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية ورئيس غرفة الرياض، دعوته لتصعيد المقاطعة ضد المنتجات التركية، وشدد على أن “كل قنوات الاستثمار مغلقة أمام كل ما هو تركي”.

جاء ذلك في تغريدة له، اليوم الإثنين، عبر حسابه في موقع “تويتر”، في الوقت الذي دخلت فيه الحملة السعودية لمقاطعة المنتجات التركية أسبوعها الرابع.

وقال: “مهما حاولت حكومة تركيا وأدواتها التأثير والتشويش على حملة مقاطعة المنتجات التركية التي أثبتت نجاحها، نحن مستمرون”، “وكل فرصنا وقنواتنا الاستثمارية مغلقة أمام كل ما هو تركي، نحن هنا ندافع عن قيادتنا وبلدنا ولا هوادة في ذلك”.

وتوقع عجلان العجلان في تصريحات سابقة تحقيق صفر تعاملات مع تركيا خلال وقت قريب، نافيا وجود أي أضرار على الاقتصاد السعودي جراء مقاطعة المنتجات التركية.