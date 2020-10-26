أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد قتلى القصف الروسي لمعسكر موالين لتركيا في إدلب إلى 78 شخصا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان والذى يتخذ من لندن مقرا له، أعلن اليوم الاثنين، مقتل وجرح العشرات في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء قصف جوي روسي على معسكر شمال غربي إدلب.

وأمس، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت محيط مدينة تل رفعت وقرية مرعناز، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية فى ريف حلب الشمالي.

وأضاف المرصد، أن الفصائل التركية قصفت -أيضا- بعدة قذائف مواقع فى خط الساجور ضمن مناطق نفوذ “مجلس منبج العسكري” التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) بريف حلب الشرقي، علاوة على قريتى “هوشرية توخار عون الدادات” ضمن مناطق نفوذ “مجلس الباب العسكري”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية قصفت، منطقة جبل “قرقوزاق” فى ريف حلب الشرقي، حيث استهدفت مواقع فى اللواء الثانى التابع لـ”مجلس منبج العسكري”، كما قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قرى “سموقية وتل مضيق وسد الشهباء” ضمن مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

يأتى هذا بعدما انسحبت القوات التركية الثلاثاء الماضى من أكبر نقاط المراقبة التابعة لها فى شمال غرب سوريا بعد أكثر من عام على تطويقها من قوات الجيش السورى.