الجيش الليبي: توقيع قطر على اتفاقيات أمنية مع الوفاق خرق لاتفاق جنيف

انتقد الجيش الليبي، قيام وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، أثناء زيارته إلى الدوحة، اليوم الإثنين، بابرام مذكرة تفاهم أمنية، معتبرًا أنها تناقض ما اتفق عليه بين الأطراف الليبية في جنيف قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، في بيان، إن توقيع قطر على اتفاق أمني مع حكومة الوفاق يعتبر خرقا لاتفاق جنيف.

أضاف: “ما قامت به قطر التي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا اليوم من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي”.