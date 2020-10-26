انطلاق مبادرة “سجلهم لنوصلهم” في “تعليم الطائف”

تنطلق غداً في الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، مبادرة (سجلهم لنوصلهم)، لتسجيل طلبة التربية الخاصة والأسر الضمانية في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442 في مكاتب التعليم والمدارس، فيما سيتم الاعتماد فقط على البيانات المسجلة في النظام.

يأتي ذلك تنفيذاً لمبادرة قدمتها شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي على مستوى كافة إدارات التعليم بالمملكة تهدف لرفع نسب التسجيل في الخدمة تحت عنوان “سجلهم لنوصلهم” للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

ووجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي، تعميما لجميع المكاتب والمدارس بالإشراف والمتابعة على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمكتب التعليم والمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام نور من قبل أولياء الأمور لأبنائهم من (ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة) أو من قبل مشرف/مشرفة النقل بالمدرسة.

ودعم مسؤولو نظام نور في مكاتب التعليم والمدارس لتحقيق هدف المبادرة .أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.