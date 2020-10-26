آخر تطورات #كورونا عالميا.. إيران تسجل 337 وفاة و6 آلاف إصابة جديدة

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 337 حالة وفاة و5960 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 574 ألفًا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد قد وصل إلى 32953 حالة مؤكدة.

وأشارت المتحدثة الإيرانية، إلى أن 4982 من المصابين بفيروس كورونا فى وضع حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين 459 ألفًا.