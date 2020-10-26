عاجل.. شرطة مكة تباشر التحقيق في قضية تحرش جنسي.. وتحديد هوية المستغيث والمتهم

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، مباشرة التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل.

وأكدت تحديد هوية المستغيث والمتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

وصرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت التحقيق في قضية تحرش جنسي بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يستغيث من داخل أحد المنازل، حيث تحديد هوية المستغيث والمتهم بالتحرش، وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.