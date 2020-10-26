المنتدى العالمي لـ #تحديات_الملكية_الفكرية يحفز على الاقتصادات القائمة على الابتكار ومواجهة الجوائح العالمية

عقد في مدينة الرياض اليوم, المنتدى العالمي لتحديات الملكية الفكرية, بمشاركة أكثر من 30 جهة دولية ما بين قادة مكاتب الملكية الفكرية لدول مجموعة العشرين والمنظمات العالمية ومكاتب الملكية الفكرية لدول الضيوف, برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم.

وناقش المنتدى ضمن أجندته مواضيع متنوعة حول القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية في ظل الظروف الراهنة تتمحور في تنسيق إجراءات عمليات الملكية الفكرية، وتبادل السياسات، ونشر المعلومات حول الملكية الفكرية للخروج بآليات لمواجهة الجوائح العالمية.

وتحدث معالي الدكتور ماجد القصبي خلال أعمال المنتدى عن آثار جائحة كورونا والتحديات التي فرضتها على الملكية الفكرية.

وقال معاليه : “إن هذا الوباء فرض صعوبات على الاقتصادات العالمية وعلى الصحة العامة والملكية الفكرية، حيث إن المملكة العربية السعودية حققت إنجازات غير مسبوقة من خلال اتخاذ التدابير الوقائية ومعالجة التداعيات المتوقعة على الاقتصاد العالمي”, مشيراً إلى أن تواجد رؤساء مكاتب الملكية الفكرية بشأن الاعتراف المشترك لأهمية الملكية الفكرية كونها عنصراً أساسياً في الاقتصادات القائمة على الابتكار.