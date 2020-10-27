جمعية نخلة تقدم 40 جهازاً ذكياً لعدد من طلاب القرى والهجر بشرق مكة

دشن مدير عام إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي وبحضور مدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة الأستاذ ساعد السواط. صباح امس الإثنين المبادرة التي أطلقتها جمعية نخلة الخيرية وذلك بتوفير عدد من الاجهزة اللوحية الذكيه لعدد من الطلاب الأيتام والمحتاجين بعد تعثرهم في العملية التعليمية منذ بداية جائحة كورونا بسبب عجزهم عن توفير الأجهزة اللازمة لمتابعة الدروس عن بعد، وتم ذلك في مقر مكتب التعليم بشرق مكة.

وكانت جمعية نخلة الخيرية قد استقصت الطلاب المتعثرين في مسيرتهم الدراسيه لعدم تحصلهم على الأجهزة اللازمة في القرى والهجر الواقعة بشرق مكةً ضمن نطاق الجمعية ، وبالتنسيق مع مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة قامت الجمعية بتقديم عدد 40 جهاز لوحي ذكي للطلاب، بهدف تمكين التلاميذ من مواكبة العملية التعليمية والعودة إلى الصفوف الدراسية عن بعد قبل موعد الاختبارات النصفية القادمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية نخلة الخيرية الأستاذ تركي السويهري أن الجمعية تهدف لتحقيق الدور الاجتماعي الذي من شأنه سد الثغرات التي تفرضها الظروف الاقتصادية على عدد من الفئات المجتمعية.

مؤكدا أن محدودي الدخل من الطلاب يعتبرون على رأس أولويات الجمعية في مبادراتها التي تستهدف التكامل مع إدارة التعليم في عدد من الأدوار التي تسهم في رفع سقف التعليم وتحقيق أهدافه في هذه المرحلة الاستثنائية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.

وثمن السويهري دور مدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور الزائدي في تدشينه لهذه المبادره التي قدمت فيها الجمعية خدماتها لأربعين طالبا، وإلحاقهم بالصفوف التعليمية الإلكترونية من خلال منصة مدرستي، مؤكدا أن تعاون القطاعات التعليمية والخيرية يسهم في تحقيق كثير من الأهداف المشتركة بين القطاعات الهادفة لخدمة المواطنين بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم.

واصاف : الشكر موصول لمدير مركز التنمية الاجتماعية بمكة الذي لم يدخر جهدا في التوجيه والتشجيع والمبادرة في جميع الأعمال الاجتماعية والإنسانية، مما سهل دورنا، ومنحنا الدافع لتقديم مجهودات متواصلة هذه المناسبة إحدى ثمارها المتعاقبة.