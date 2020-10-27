ارتفاع أسعار النفط اليوم.. وخام “برنت” عند 41.31 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في نيويورك مع ضعف الدولار، على الرغم من أن ارتفاع الإنتاج الليبي وتلاشي الآمال في تحفيز أمريكي جديد يشير إلى توقعات هبوطية للسوق.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط بنسبة 0.5 ٪ بعد انخفاضها يوم أمس الاثنين، مع ضعف الدولار الذي عزز جاذبية السلع المسعرة بالعملة.

وارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الأول 30سنتًا إلى 38.86 دولارًا للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتبارًا من الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش. بعد انخفاضه 3.2٪ يوم الاثنين، وارتفع خام برنت لشهر كانون الاول بنسبة 0.78٪ إلى 41.31 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE بعد أن خسر 3.1٪ في الجلسة السابقة.