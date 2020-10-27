ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم.. وعيار 21 عند 201.18 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء، على نحو طفيف، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وصعد متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى 229.92 ريال ( 61.31 دولار)، مقابل 229.20 ريال (61.12 دولار) في تعاملات الإثنين، وفق تجار في السوق.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، 201.18 ريال (53.65دولار)، مقابل 200.55 ريال (53.48 دولار) أمس الإثنين.

وشملت الإرتفاعت سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 172.44ريال (45.98 دولار)، مقابل 171.90 ريال (45.80 دولار) في تعاملات الإثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 134.12ريال (35.77 دولار)، مقابل، نحو 133.70 ريال ( 35.65 دولار).