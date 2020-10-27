“واشنطن” تنصف 6 وسائل إعلام صينية “وسائل إعلام صينية”.. وبكين تتخذ إجراءات مضادة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في بيان اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة للرد على تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية 6 وسائل إعلام صينية جديدة “بعثات خارجية”.

وطالبت الصين، فروع (هيئة الإذاعة الأمريكية) و(لوس أنجليس تايمز) و(راديو مينيسوتا العام)، و(مكتب الشؤون الوطنية)، و(نيوزويك) و(فيتشر ستوري نيوز)، التي تتخذ من الصين مقرا لها، بالإعلان في شكل كتابي عن معلومات عن موظفيها وتمويلها وتشغيلها وعقاراتها داخل الصين في غضون 7 أيام بدءا من اليوم”.

وأضاف جيان أنه “في السنوات الأخيرة، فرضت الحكومة الأمريكية قيودا غير مبررة على وكالات وموظفي وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة، وجعلت الأمور صعبة عن عمد بالنسبة لمهامهم الصحفية العادية، وعرضتهم لتمييز متزايد وقمع بدوافع سياسية”، مطالبا الولايات المتحدة بإلغاء تصنيف وسائل الإعلام الصينية كبعثات أجنبية.

واعتبر أن الجانب الأمريكي، في تجاهل تام لمطلب الصين المشروع والمعقول وتحذيرها الرسمي، كثف بإصرار القمع السياسي ووصم وكالات وموظفي وسائل الإعلام الصينية. وإن التدابير المضادة المذكورة أعلاه ضرورية تماما يتعين على الصين اتخاذها ردا على القمع غير المعقول الذي تتعرض له المؤسسات الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة.

وتابع جيان بالقول إن هذه الإجراءات مشروعة ومبررة للدفاع عن النفس بكل معنى الكلمة، ما فعلته الولايات المتحدة استهداف للمؤسسات الإعلامية الصينية بشكل حصري، وهو مدفوع (بما وصفها) بعقلية الحرب الباردة والتحيز الأيديولوجي.. مشيرا إلى أن ذلك أضر بشكل خطير بسمعة وصورة المؤسسات الإعلامية الصينية، وأثر على عملها الطبيعي في الولايات المتحدة، وعطل التبادلات الشعبية والثقافية بين البلدين، مشددا على أن هذه التصرفات كشفت ما وصفه بـ “نفاق من نصب نفسه للدفاع عن حرية الصحافة”.

ولفت جيان إلى أن الصين تحث الولايات المتحدة على تغيير مسارها على الفور، ورفع الضرر، ووقف قمعها السياسي والقيود التعسفية على المؤسسات الإعلامية الصينية، محذرا من أنه “إذا اختارت الولايات المتحدة المضي قدما في المسار الخاطيء، فيمكنها أن تتوقع المزيد من الإجراءات المضادة من الصين”.