بالصور… ضبط ٤٠ قرقور صيد بحري مخالف في القنفذة

تمكنت فرق المراقبة للثروة السمكية وبيئتها البحرية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة و بالتعاون مع قيادة حرس الحدود بمحافظة القنفذة من ضبط اكثر من ٤٠ قرقور متروكة بصورة غير نظامية قرب إحدى الجزر غرب محافظة القنفذة.

وقد تتسبب في آثار بيئية خطيرة على المصايد البحرية القريبة منها وقتل العديد من الاسماك والكائنات البحرية.

ويأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة في الحفاظ على نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

واوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي انه تم التحفظ على “قراقير الصيد” ومصادرتها من قبل مختصي الثروة السمكية وإخراجها من البحر تمهيداً لاكمال باقي الإجراءات النظامية بشأنها.

وطالب المعيدي جميع الصيادين والمتنزهين بضرورة الحفاظ على البيئة البحرية واستدامتها.

من جانبه قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي إن فرع الوزارة سيقوم بمتابعة الجولات الرقابية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق جميع المخالفين للحد من مخالفات الثروة السمكية في المنطقة .