الغذاء و الدواء: كف عن شراء هذه المعلبات فورا

حذرت الهيئة السعودية للغذاء و الدواء،اليوم، من شراء مجموعة من المعلبات مطالبة المواطنين و المقيمين بالبعد عن شرائها.
و نشرت الغذاء و الدواء على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انفوجرافيك يوضح مواصفات المعلبات التي يجب البعد عن شرائها.
و قالت الهيئة في تغريدة لها: “تعرّف على أبرز مواصفات المعلبات الغذائية التي ينصح بتجنب شراءها أثناء تسوقك. ”
وشمل التحذير المعلبات المنتفخة و الصدئة و المطعوجة و المثقوبة و التي لا يوجد عليها بطاقة التعريف الغذائية.
و كانت الهيئة قد حذرت أيضا على حسابها استخدام أي منشأة لأعلاف تحتوي على مواد سامة أو مضرة بالحيوانات
وأكدت اليئة أن ذلك يُعد تجاوز ًا للأنظمة ويعرض المنشأة للعقوبة.
و تاتي هذه التحذيرات و غيرها ضمن حرص الهيئة على تثقيف و سلامة الواطنين و المقيمين بالمملكة