الغذاء و الدواء: كف عن شراء هذه المعلبات فورا

حذرت الهيئة السعودية للغذاء و الدواء،اليوم، من شراء مجموعة من المعلبات مطالبة المواطنين و المقيمين بالبعد عن شرائها.

و نشرت الغذاء و الدواء على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” انفوجرافيك يوضح مواصفات المعلبات التي يجب البعد عن شرائها.

و قالت الهيئة في تغريدة لها: “تعرّف على أبرز مواصفات المعلبات الغذائية التي ينصح بتجنب شراءها أثناء تسوقك. ”

وشمل التحذير المعلبات المنتفخة و الصدئة و المطعوجة و المثقوبة و التي لا يوجد عليها بطاقة التعريف الغذائية.

و كانت الهيئة قد حذرت أيضا على حسابها استخدام أي منشأة لأعلاف تحتوي على مواد سامة أو مضرة بالحيوانات

وأكدت اليئة أن ذلك يُعد تجاوز ًا للأنظمة ويعرض المنشأة للعقوبة.

و تاتي هذه التحذيرات و غيرها ضمن حرص الهيئة على تثقيف و سلامة الواطنين و المقيمين بالمملكة