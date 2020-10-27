“الإسكان التنموي” و”هيئة ذوي الإعاقة” يوقعان مذكرة تفاهم

وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان مذكرة تفاهم مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز الجهود المشتركة بينهما لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الأول، وذلك بحضور معالي نائب وزير الإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وتأتي مذكرة التفاهم امتدادا لجهود الوزارة في توفير المسكن المناسب لجميع فئات المجتمع وبالتعاون مع جميع القطاعات والجهات المعنية، وذلك لإيجاد بيئة سكنية ملائمة لجميع شرائح المجتمع وتلبية احتياجاتهم من جميع الجوانب بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الهيئة برفع كفاءة وفعالية عملها لحفظ حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناولت مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك، وسبل تطويرها بما يساهم بسهولة وصول المستفيدين للخيارات والحلول المختلفة التي يقدمها برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان لتلبية تطلعات الأسر من الوحدات السكنية الملائمة، وتحفيز مشاركة الجمعيات الأهلية المتخصصة والمعنية بخدمة ورعاية الأشخاص ذوي الاعاقة بمنهجية معتمدة للوصول للنتائج المرجوة.